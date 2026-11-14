Sąd Rejonowy Smolniński w Petersburgu w Rosji, państwie-agresorze, wymierzył Władysławowi Tiulpanowowi siedem dni aresztu administracyjnego za demonstrowanie zakazanej symboliki. Sąd uznał go za winnego na podstawie części 1 artykułu 20.3 Kodeksu wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej, informuje Meduza.

Link do Instagrama

Według służby prasowej sądów w Petersburgu podstawą pociągnięcia Tiulpanowa do odpowiedzialności był link do jego konta na Instagramie, zamieszczony na kanale Telegram. Służba prasowa poinformowała o tym redakcję Rotonda.

Tiulpanow w pełni przyznał się do winy i usunął link z opisu profilu. Ma 21 lat. Na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych nazywa siebie najmłodszym i najsłynniejszym politykiem Rosji, a także regularnie zaznacza, że jego matką chrzestną jest przewodnicząca Rady Federacji Walentyna Matwijenko.

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Próby wstąpienia do Jednej Rosji

Tiulpanow wielokrotnie próbował wstąpić do partii Jedna Rosja. W 2025 roku otrzymał legitymację partyjną od czeczeńskiego oddziału regionalnego, twierdząc, że utrudniano mu wstąpienie do partii w Petersburgu.

Wkrótce czeczeński oddział wykluczył go z partii, wskazując na dyskredytowanie Jednej Rosji. Później wniosek Tiulpanowa o wstąpienie do partii w Petersburgu został odrzucony.

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