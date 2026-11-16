Premier Korei Południowej Han Seong-suk oświadczyła, że rząd utworzy międzyresortową grupę reagowania w celu opracowania i wdrożenia środków przeciw oszustwom z wykorzystaniem sztucznej inteligencji podczas ogólnokrajowego egzaminu wstępnego na uczelnie wyższe. Powiedziała to na naradzie w kompleksie rządowym w Seulu, informuje Korea Herald.

Reakcja na przyznanie się uczestnika egzaminu

Podjęto decyzję o zaostrzeniu kontroli po tym, jak uczestnik tegorocznego egzaminu na certyfikowanego księgowego podatkowego, który uzyskał najwyższy wynik, przyznał się do używania miniaturowej kamery, smartfona i generatywnej AI. Według jego słów stosował tę metodę w obu częściach egzaminu, a także podczas egzaminu na certyfikowanego księgowego.

To przyznanie się nasiliło obawy, że oszustwa z pomocą AI mogły być bardziej rozpowszechnione, niż wcześniej sądzono, i mogły pozostać niewykryte na innych egzaminach. Wywołało również zaniepokojenie możliwością użycia takich metod podczas testu wstępnego, który miał się odbyć za trzy dni.

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Środki dla egzaminów państwowych

Han Seong-suk oświadczyła, że organy państwowe muszą skoncentrować wszystkie dostępne możliwości na przeciwdziałaniu naruszeniom związanym z nadużywaniem zaawansowanych technologii AI. Podkreśliła, że jeśli po egzaminie zostaną wykryte nietypowe oznaki, należy je dokładnie sprawdzić na podstawie obiektywnych danych, aby zapewnić sprawiedliwość oceny.

Premier poleciła również przygotowanie środków zapobiegawczych dla innych egzaminów państwowych. Wśród możliwych rozwiązań wskazała opracowanie i stosowanie zaawansowanych technologii wykrywania naruszeń, w tym z wykorzystaniem AI. Urzędnicy mają uwzględnić ryzyko używania okularów AI, ultramałych urządzeń elektronicznych i pomocy osób trzecich.

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