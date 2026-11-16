Премьер-министр Южной Кореи Хан Сон Сук заявила, что правительство создаст межведомственную группу реагирования для разработки и внедрения мер против мошенничества с использованием искусственного интеллекта во время общенационального вступительного экзамена в высшие учебные заведения. Об этом она сказала на совещании в правительственном комплексе в Сеуле, сообщает Korea Herald.

Реакция на признание участника экзамена

Усилить контроль решили после того, как участник нынешнего экзамена на сертифицированного налогового бухгалтера, набравший наивысший балл, признался в использовании миниатюрной камеры, смартфона и генеративного ИИ. По его словам, он применял этот способ в обеих частях экзамена, а также во время экзамена на звание сертифицированного бухгалтера.

Это признание усилило опасения, что мошенничество с помощью ИИ могло быть более распространенным, чем считалось ранее, и остаться незамеченным на других экзаменах. Оно также вызвало обеспокоенность возможным применением таких методов во время вступительного тестирования, которое должно было состояться через три дня.

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Меры для государственных экзаменов

Хан Сон Сук заявила, что государственные органы должны сосредоточить все возможные ресурсы на противодействии нарушениям, связанным со злоупотреблением передовыми технологиями ИИ. Она подчеркнула, что в случае выявления после экзамена аномальных признаков их необходимо тщательно проверять на основе объективных данных, чтобы обеспечить справедливость оценивания.

Премьер-министр также поручила подготовить профилактические меры для других государственных экзаменов. Среди возможных решений она назвала разработку и применение передовых технологий выявления нарушений, в том числе с использованием ИИ. Должностные лица должны учитывать риски использования ИИ-очков, сверхмалых электронных устройств и посторонней помощи.

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