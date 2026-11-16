韩国总理韩成淑表示，政府将成立一个跨部门应对小组，制定并落实措施，以打击在全国高校入学考试中使用人工智能进行作弊的行为。她在首尔政府综合大楼举行的会议上表示，《韩国先驱报》报道。

对考生承认作弊的回应

今年注册税务会计师考试中获得最高分的一名考生承认使用微型摄像头、智能手机和生成式人工智能后，当局决定加强管控。据他所述，他在考试的两个部分以及注册会计师考试中都使用了这种方法。

这一承认加剧了人们的担忧：借助人工智能作弊的情况可能比此前认为的更为普遍，并且可能在其他考试中未被发现。这也引发了对在三天后举行的入学测试中可能使用此类手段的担忧。

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针对国家考试的措施

韩成淑表示，国家机关必须集中一切可能的能力，应对与滥用先进人工智能技术有关的违规行为。她强调，如果在考试后发现异常迹象，必须基于客观数据进行彻底核查，以确保评分的公平性。

总理还指示为其他国家考试准备预防措施。在可能的解决方案中，她提到开发和应用先进的违规检测技术，包括使用人工智能的技术。官员必须考虑使用人工智能眼镜、超小型电子设备和外部协助的风险。

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