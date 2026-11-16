Південна Корея створить групу проти шахрайства з ШІ на іспитах — Korea Herald

Прем’єр-міністерка Південної Кореї Хан Сон Сук заявила, що уряд створить міжвідомчу групу реагування для розроблення та втілення заходів проти шахрайства із застосуванням штучного інтелекту під час загальнонаціонального вступного іспиту до закладів вищої освіти. Про це вона сказала на нараді в урядовому комплексі в Сеулі, повідомляє Korea Herald.

Реакція на зізнання учасника іспиту

Посилити контроль вирішили після того, як учасник цьогорічного іспиту на сертифікованого податкового бухгалтера, який набрав найвищий бал, зізнався у використанні мініатюрної камери, смартфона та генеративного ШІ. За його словами, він застосовував цей спосіб в обох частинах іспиту, а також під час іспиту на звання сертифікованого бухгалтера.

Це зізнання посилило побоювання, що шахрайство за допомогою ШІ могло бути поширенішим, ніж вважали раніше, і залишитися непоміченим на інших іспитах. Воно також викликало занепокоєння щодо можливого застосування таких методів під час вступного тестування, яке мало відбутися за три дні.

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Заходи для державних іспитів

Хан Сон Сук заявила, що державні органи мають зосередити всі можливості на протидії порушенням, пов’язаним зі зловживанням передовими технологіями ШІ. Вона наголосила, що в разі виявлення після іспиту аномальних ознак їх необхідно ретельно перевіряти на основі об’єктивних даних, аби забезпечити справедливість оцінювання.

Прем’єр-міністерка також доручила підготувати профілактичні заходи для інших державних іспитів. Серед можливих рішень вона назвала розроблення та застосування передових технологій виявлення порушень, зокрема із використанням ШІ. Посадовці мають врахувати ризики використання ШІ-окулярів, надмалих електронних пристроїв і сторонньої допомоги.

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