Spółki wspierane przez fundusze private equity będą musiały refinansować około 300 mld dolarów długu w latach 2028–2029. Znaczną część tych zobowiązań refinansowano w latach 2020–2021 przy niemal zerowych stopach procentowych, dlatego nowe finansowanie może być istotnie droższe, pisze Fortune.

Profesor finansów Uniwersytetu George’a Masona Derek Horstmeyer napisał w felietonie, że fundusze private equity mają znaczny portfel aktywów, których nie mogą sprzedać ani wprowadzić na giełdę. Według PitchBook 30% takich aktywów znajduje się w portfelach funduszy od co najmniej sześciu lat, choć fundusze zazwyczaj dążą do wyjścia z inwestycji po trzech–pięciu latach.

Prywatne aktywa dla inwestorów detalicznych

W obliczu tych problemów branża kredytów prywatnych i private equity szuka nowych nabywców wśród inwestorów detalicznych, uważa autor. Jak wskazuje, takie inwestycje pojawiają się już w funduszach giełdowych i inwestycyjnych, a także w bezterminowych produktach inwestycyjnych.

Kredyty prywatne są także stopniowo włączane do planów emerytalnych 401(k). Biały Dom przedstawiał to jako próbę „demokratyzacji dostępu do prywatnych aktywów” — zauważa Horstmeyer.

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Wycena, opłaty i płynność

Autor ostrzega, że prywatne aktywa nie są notowane na giełdzie, dlatego trudniej jest ustalić ich godziwą cenę. Jak mówi, do wyceny takich instrumentów przy sprzedaży innej spółce lub w ramach pierwszej oferty publicznej specjaliści tradycyjnie potrzebują miesięcy weryfikacji.

Horstmeyer zwrócił również uwagę na opłaty. W szczególności ETF kredytów prywatnych WisdomTree HYIN ma roczny wskaźnik kosztów na poziomie 4,34%, podczas gdy średni wskaźnik dla ETF-ów inwestujących w duże spółki wynosi około 0,2%.

Latem zamożni inwestorzy składali wnioski o wykup środków z kilku BDC i funduszy kredytów prywatnych. Według autora część wniosków odrzucono, gdy ich wolumen przekroczył poziom przewidziany w umowach. Uważa on, że nieprzejrzystość wyceny, wysokie koszty i ograniczenia wypłat mogą stwarzać ryzyko dla inwestorów detalicznych.

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