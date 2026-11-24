Parlament Słowacji, z inicjatywy rządu premiera Roberta Ficy, podjął decyzję o zniesieniu głosowania korespondencyjnego. Jak informuje Der Spiegel, przedstawiciel rządzącej partii Smer Tibor Gašpar uzasadnił to twierdzeniem, że taki sposób wyrażania woli rzekomo nie zasługuje na zaufanie, a tajności głosowania nie da się zagwarantować.

Głosowanie dla Słowaków za granicą

Od 2006 roku obywatele Słowacji mogli głosować korespondencyjnie w wyborach parlamentarnych i referendach. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku głosy oddane korespondencyjnie stanowiły około 2% ogólnej liczby. Większość z nich otrzymała partia opozycyjna.

Po podjętej decyzji Słowacy mieszkający za granicą lub przebywający w podróży będą mogli głosować wyłącznie w placówkach dyplomatycznych i innych lokalach wyborczych wyznaczonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Krytyka opozycji

Opozycja ostro skrytykowała zmianę zasad wyborczych. Lider opozycyjnych chrześcijańskich demokratów Milan Majerský oświadczył, że koalicja rządząca obawia się przegranej w następnych wyborach. Inni opozycyjni deputowani poinformowali o zamiarze zaskarżenia zmian legislacyjnych do Trybunału Konstytucyjnego.

Krytycy reformy ostrzegają, że może ona utrudnić udział w wyborach osobom z niepełnosprawnościami, mieszkańcom odległych regionów oraz Słowakom w krajach, w których nie ma ambasady ani konsulatu. W szczególności w USA, według oficjalnych danych, mieszka około 300 tysięcy Słowaków, podczas gdy Bratysława ma tam tylko dwie placówki dyplomatyczne.

Według publikacji partia Smer niedawno straciła bezwzględną większość w parlamencie po odejściu kilku deputowanych, jednak przy wsparciu sojuszników, którzy obecnie zasiadają jako niezależni, ma 79 głosów w Radzie Narodowej w Bratysławie.

Czytaj nas na