Компаніям, підтриманим фондами прямих інвестицій, у 2028–2029 роках належить рефінансувати близько $300 млрд боргу. Значну частину цих зобов’язань рефінансували у 2020–2021 роках за майже нульових ставок, тому нове фінансування може бути істотно дорожчим, пише Fortune.

Професор фінансів Університету Джорджа Мейсона Дерек Горстмаєр у колонці зазначив, що фонди прямих інвестицій мають значний портфель активів, які не можуть продати або вивести на біржу. За даними PitchBook, 30% таких активів перебувають у портфелях фондів щонайменше шість років, хоча зазвичай фонди прагнуть вийти з інвестицій через три-п’ять років.

Приватні активи для роздрібних інвесторів

На тлі цих проблем індустрія приватного кредитування та прямих інвестицій шукає нових покупців серед роздрібних інвесторів, вважає автор. За його словами, такі вкладення вже з’являються у біржових і взаємних фондах, а також у безстрокових інвестиційних продуктах.

Приватне кредитування також поступово включають до пенсійних планів 401(k). Білий дім подавав це як спробу «демократизувати доступ до приватних активів», зазначає Горстмаєр.

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Оцінка, комісії та ліквідність

Автор застерігає, що приватні активи не торгуються на біржі, тому визначати їхню справедливу ціну складніше. Для оцінки таких інструментів під час продажу іншій компанії або первинного розміщення акцій, за його словами, фахівцям традиційно потрібні місяці перевірки.

Горстмаєр також звернув увагу на комісії. Зокрема, ETF приватного кредитування WisdomTree HYIN має річний коефіцієнт витрат 4,34%, тоді як середній показник для ETF, що інвестують у великі компанії, становить близько 0,2%.

Влітку заможні інвестори подавали заявки на викуп коштів із кількох BDC та фондів приватного кредитування. За словами автора, частину заявок відхилили, коли обсяг запитів перевищив передбачений договорами рівень. Він вважає, що непрозорість оцінки, високі витрати та обмеження на виведення коштів можуть створювати ризики для роздрібних інвесторів.

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