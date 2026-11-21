Компаниям, поддерживаемым фондами прямых инвестиций, в 2028–2029 годах предстоит рефинансировать около $300 млрд долга. Значительная часть этих обязательств была рефинансирована в 2020–2021 годах при почти нулевых ставках, поэтому новое финансирование может оказаться существенно дороже, пишет Fortune.

Профессор финансов Университета Джорджа Мейсона Дерек Хорстмайер написал в колонке, что фонды прямых инвестиций располагают значительным портфелем активов, которые не могут продать или вывести на биржу. По данным PitchBook, 30% таких активов находятся в портфелях фондов не менее шести лет, хотя обычно фонды стремятся выйти из инвестиций через три-пять лет.

Частные активы для розничных инвесторов

На фоне этих проблем индустрия частного кредитования и прямых инвестиций ищет новых покупателей среди розничных инвесторов, считает автор. По его словам, такие вложения уже появляются в биржевых и взаимных фондах, а также в бессрочных инвестиционных продуктах.

Частное кредитование также постепенно включают в пенсионные планы 401(k). Белый дом представлял это как попытку «демократизировать доступ к частным активам», отмечает Хорстмайер.

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Оценка, комиссии и ликвидность

Автор предупреждает, что частные активы не торгуются на бирже, поэтому определять их справедливую цену сложнее. Для оценки таких инструментов при продаже другой компании или первичном публичном размещении акций специалистам традиционно требуются месяцы проверки, по его словам.

Хорстмайер также обратил внимание на комиссии. В частности, ETF частного кредитования WisdomTree HYIN имеет годовой коэффициент расходов 4,34%, тогда как средний показатель для ETF, инвестирующих в крупные компании, составляет около 0,2%.

Летом состоятельные инвесторы подавали заявки на выкуп средств из нескольких BDC и фондов частного кредитования. По словам автора, часть заявок была отклонена, когда объем запросов превысил предусмотренный договорами уровень. Он считает, что непрозрачность оценки, высокие издержки и ограничения на вывод средств могут создавать риски для розничных инвесторов.

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