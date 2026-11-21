私募股权基金支持的公司将在2028年至2029年再融资约3000亿美元债务。其中很大一部分债务在2020年至2021年以接近零的利率完成再融资，因此新的融资成本可能显著更高，《财富》杂志报道。

乔治梅森大学金融学教授德里克·霍斯特迈耶在一篇专栏文章中指出，私募股权基金持有大量无法出售或上市的资产。PitchBook数据显示，30%的此类资产已在基金投资组合中至少六年，尽管基金通常寻求在三至五年内退出投资。

面向散户投资者的私募资产

作者认为，在这些问题的背景下，私募信贷和私募股权行业正在散户投资者中寻找新的买家。他表示，此类投资已出现在交易所交易基金和共同基金中，也出现在永续投资产品中。

私募信贷也正逐步被纳入401(k)退休计划。霍斯特迈耶指出，白宫将此举描述为试图“让私募资产的获取更加民主化”。

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估值、费用与流动性

作者警告称，私募资产不在交易所交易，因此更难确定其公允价格。他表示，在将此类工具出售给另一家公司或进行首次公开募股时，专业人士传统上需要数月时间进行核查。

霍斯特迈耶还关注了费用问题。尤其是，WisdomTree HYIN私募信贷ETF的年度费用率为4.34%，而投资大型公司的ETF平均水平约为0.2%。

夏季，富裕投资者向数家BDC和私募信贷基金提交了赎回资金的申请。作者表示，当申请量超过合同规定的水平时，部分申请被拒绝。他认为，估值不透明、高成本以及提取资金的限制可能给散户投资者带来风险。

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