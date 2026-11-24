Meta wydała wersję sieci społecznościowej Threads na iPada i dodała cashtagi — specjalne tagi do śledzenia dyskusji o akcjach. Informuje o tym TechCrunch.

Wersja na iPada

Aplikacja na iPada obsługuje pionową orientację ekranu. Główny kanał jest w niej wyświetlany w jednej kolumnie, w przeciwieństwie do wersji internetowej Threads z wielokolumnowym interfejsem.

W orientacji poziomej użytkownicy nie otrzymają wielokolumnowego widoku, tak jak w wersji internetowej. Zamiast tego aplikacja koncentruje się na głównym kanale. Z ekranu głównego można przesunąć palcem w prawo, aby przejść do wyszukiwania, lub w lewo, aby otworzyć menu kanałów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Notowania i wykresy

Cashtagi zaczynają się od znaku dolara przed tickerem giełdowym. Po kliknięciu takiego tagu użytkownicy mogą śledzić dyskusje o danej akcji. Podobną funkcję wcześniej spopularyzował Twitter.

Inżynier Threads Guy Dickinson poinformował, że na stronach cashtagów będą również wyświetlane bieżące notowania, wykresy i inny kontekst. Podczas wyszukiwania autouzupełnianie będzie pokazywać aktualną cenę aktywa oraz procent jej zmiany.

Na tym etapie funkcja będzie obsługiwać akcje z Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych i Nasdaq, ETF-y oraz kryptowaluty. Cashtagi będą dostępne w wersji internetowej Threads, a także na iOS i Androidzie, jednak funkcja jest wdrażana stopniowo. Meta wcześniej informowała, że Threads przekroczył poziom 500 mln użytkowników miesięcznie.

Czytaj nas na