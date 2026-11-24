Meta випустила версію соціальної мережі Threads для iPad та додала cashtags — спеціальні теги для відстеження обговорень про акції. Про це повідомляє TechCrunch.

Версія для iPad

Застосунок для iPad підтримує вертикальну орієнтацію екрана. Основна стрічка в ньому відображається в одному стовпчику, на відміну від вебверсії Threads із багатоколонковим інтерфейсом.

У горизонтальній орієнтації користувачі не отримають багатоколонкового вигляду, як у вебверсії. Замість цього застосунок зосереджується на головній стрічці. Із головного екрана можна провести пальцем праворуч, щоб перейти до пошуку, або ліворуч — щоб відкрити меню стрічок.

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Котирування і графіки

Cashtags починаються зі знака долара перед біржовим тикером. Після натискання на такий тег користувачі можуть стежити за обговореннями про відповідну акцію. Подібну функцію раніше популяризував Twitter.

Інженер Threads Гай Дікінсон повідомив, що на сторінках cashtags також відображатимуться поточні котирування, графіки та інший контекст. Під час пошуку автодоповнення показуватиме актуальну ціну активу та відсоток її зміни.

На цьому етапі функція підтримуватиме акції Нью-Йоркської фондової біржі та Nasdaq, ETF і криптовалюти. Cashtags будуть доступні у вебверсії Threads, а також на iOS і Android, однак функцію впроваджують поступово. Раніше Meta повідомляла, що Threads перевищив позначку у 500 млн щомісячних користувачів.

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