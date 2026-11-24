Meta выпустила версию социальной сети Threads для iPad и добавила cashtags — специальные теги для отслеживания обсуждений об акциях. Об этом сообщает TechCrunch.

Версия для iPad

Приложение для iPad поддерживает вертикальную ориентацию экрана. Основная лента в нем отображается в одном столбце, в отличие от веб-версии Threads с многоколоночным интерфейсом.

В горизонтальной ориентации пользователи не получат многоколоночный вид, как в веб-версии. Вместо этого приложение сосредоточено на главной ленте. С главного экрана можно провести пальцем вправо, чтобы перейти к поиску, или влево — чтобы открыть меню лент.

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Котировки и графики

Cashtags начинаются со знака доллара перед биржевым тикером. После нажатия на такой тег пользователи могут следить за обсуждениями соответствующей акции. Подобную функцию ранее популяризировал Twitter.

Инженер Threads Гай Дикинсон сообщил, что на страницах cashtags также будут отображаться текущие котировки, графики и другой контекст. Во время поиска автодополнение будет показывать актуальную цену актива и процент ее изменения.

На этом этапе функция будет поддерживать акции Нью-Йоркской фондовой биржи и Nasdaq, ETF и криптовалюты. Cashtags будут доступны в веб-версии Threads, а также на iOS и Android, однако функцию внедряют постепенно. Ранее Meta сообщала, что Threads превысил отметку в 500 млн ежемесячных пользователей.

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