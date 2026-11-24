Meta发布了适用于iPad的社交网络Threads版本，并添加了cashtags——用于追踪股票讨论的特殊标签。TechCrunch对此进行了报道。

iPad版本

iPad应用支持竖屏显示。其主信息流以单列形式显示，这与采用多列界面的Threads网页版不同。

在横屏模式下，用户不会获得与网页版相同的多列视图。相反，该应用专注于主信息流。用户可从主屏幕向右滑动进入搜索，或向左滑动打开信息流菜单。

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报价和图表

Cashtags以股票代码前的美元符号开头。点击此类标签后，用户可以关注有关相应股票的讨论。Twitter此前曾普及过类似功能。

Threads工程师盖伊·迪金森表示，cashtag页面还将显示当前报价、图表及其他背景信息。搜索时，自动补全功能将显示资产的当前价格及其变化百分比。

在这一阶段，该功能将支持纽约证券交易所和纳斯达克的股票、ETF和加密货币。Cashtags将在Threads网页版以及iOS和Android上提供，但该功能将逐步推出。Meta此前表示，Threads的月活跃用户已超过5亿。

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