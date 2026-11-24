法国巴黎篮球队在欧联赛第14轮比赛中以88比76击败贝西克塔斯富祖尔队。获胜后，这支巴黎球队取得8胜6负，而贝西克塔斯的战绩为6胜8负，阿纳多卢通讯社报道。

客队上半场打出攻势

巴黎篮球队在开场前四分钟打出12比0的攻势。首节结束时，主队将分差缩小至3分，以18比21落后；距离半场休息还有略多于4分钟时，他们将比分追至30比30平。

不过，法国球队随即打出15比3的得分高潮，并以45比33领先进入中场休息。第三节，贝西克塔斯凭借朗尼·沃克四世连续命中的三记三分球，将比分追近至42比48。最后10分钟开始前，客队以63比58领先。

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罗登成为胜队得分最高者

第四节，巴黎篮球队保持领先，并在终场哨响前不到4分钟将优势扩大至79比68。纳迪尔·希菲在比赛还剩50秒时命中三分，将比分改写为84比73，实际上为客队锁定胜局。

贾里德·罗登为巴黎篮球队得到21分，希菲贡献15分。阿利兹·约翰逊拿下两双，得到10分和13个篮板。贝西克塔斯方面，朗尼·沃克四世得到24分，斯科蒂·威尔贝金得到12分，安特·日季奇得到11分和8个篮板。

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