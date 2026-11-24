Французский «Пари Баскетбол» обыграл «Бешикташ Фузул» со счётом 88:76 в матче 14-го тура Евролиги. После победы команда из Парижа имеет восемь побед и шесть поражений, тогда как показатель «Бешикташа» составляет 6–8, сообщает Anadolu Agency.

Рывок гостей в первой половине

«Пари Баскетбол» начал игру рывком 12:0 в первые четыре минуты. Хозяева сократили отставание до трёх очков к концу первой четверти — 18:21, а чуть более чем за четыре минуты до большого перерыва сравняли счёт — 30:30.

Однако французская команда ответила отрезком 15:3 и ушла на перерыв, ведя 45:33. В третьей четверти «Бешикташ» благодаря трём подряд трёхочковым Лонни Уокера IV приблизился к сопернику — 42:48. Перед последней десятиминуткой гости вели 63:58.

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Роден стал самым результативным у победителей

В четвёртой четверти «Пари Баскетбол» сохранил преимущество и менее чем за четыре минуты до сирены увеличил его до 79:68. Трёхочковый Надира Хифи за 50 секунд до конца матча сделал счёт 84:73 и фактически обеспечил гостям победу.

Джаред Роден набрал 21 очко за «Пари Баскетбол», Хифи добавил 15. Ализэ Джонсон оформил дабл-дабл — 10 очков и 13 подборов. В составе «Бешикташа» Лонни Уокер IV набрал 24 очка, Скотти Уилбекин — 12, а Анте Жижич записал в актив 11 очков и восемь подборов.

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