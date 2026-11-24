Francuski Paris Basketball pokonał Besiktas Fuzul 88:76 w meczu 14. kolejki Euroligi. Po zwycięstwie zespół z Paryża ma osiem wygranych i sześć porażek, natomiast bilans Besiktasu wynosi 6–8, poinformowała Anadolu Agency.

Zryw gości w pierwszej połowie

Paris Basketball rozpoczął mecz serią 12:0 w pierwszych czterech minutach. Gospodarze zmniejszyli stratę do trzech punktów pod koniec pierwszej kwarty — 18:21, a nieco ponad cztery minuty przed przerwą wyrównali wynik — 30:30.

Jednak francuska drużyna odpowiedziała serią 15:3 i schodziła na przerwę, prowadząc 45:33. W trzeciej kwarcie Besiktas zbliżył się do rywala na 42:48 dzięki trzem kolejnym rzutom za trzy punkty Lonniego Walkera IV. Przed ostatnimi 10 minutami goście prowadzili 63:58.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Roden najlepszym strzelcem zwycięzców

W czwartej kwarcie Paris Basketball utrzymał przewagę i na niespełna cztery minuty przed syreną powiększył ją do 79:68. Rzut za trzy punkty Nadira Hifiego na 50 sekund przed końcem meczu ustalił wynik na 84:73 i faktycznie zapewnił gościom zwycięstwo.

Jared Rhoden zdobył 21 punktów dla Paris Basketball, a Hifi dodał 15. Alize Johnson zanotował double-double — 10 punktów i 13 zbiórek. W składzie Besiktasu Lonnie Walker IV zdobył 24 punkty, Scottie Wilbekin — 12, a Ante Zizic zapisał na swoim koncie 11 punktów i osiem zbiórek.

Czytaj nas na