Amerykańskie służby bezpieczeństwa ostrzegły linie lotnicze, firmy zajmujące się lotniczym przewozem ładunków oraz lotniska na terenie całych Stanów Zjednoczonych przed wezwaniami Al-Kaidy i jej zwolenników do przeprowadzania ataków na wzór próby porwania we wrześniu samolotu flydubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Jerusalem Post poinformował o tym, powołując się na CNN.

Wspólne ostrzeżenie zostało wysłane w czwartek przez Federalne Biuro Śledcze, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA oraz Administrację Bezpieczeństwa Transportu. Rozesłano je przed tygodniem Święta Dziękczynienia, który jest najbardziej intensywnym okresem roku dla amerykańskiego lotnictwa.

Nie odnotowano konkretnych zagrożeń

Według CNN w dokumencie wskazano, że struktury powiązane z Al-Kaidą oraz zwolennicy ugrupowania rozpowszechnili kilka wiadomości wychwalających próbę porwania samolotu. Autorzy wiadomości wzywali do podobnych ataków przeciwko temu, co uważają za amerykańskie, izraelskie i żydowskie interesy.

Źródło w organach ścigania powiedziało stacji telewizyjnej, że obecnie nie są znane żadne konkretne i wiarygodne zagrożenia. Według tego źródła organy bezpieczeństwa regularnie przekazują sektorowi prywatnemu informacje, które amerykański wywiad uznaje za niepokojące.

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W dokumencie wskazano również, że osoby znajdujące się pod wpływem zagranicznych organizacji terrorystycznych zazwyczaj nie podejmowały aktów przemocy bezpośrednio w odpowiedzi na takie wezwania. Jednocześnie mogły szybko się zmobilizować niemal bez ostrzeżenia.

Oznaki możliwego przygotowania ataku

W ostrzeżeniu dla pracowników branży wskazano oznaki, które mogą świadczyć o przygotowaniach do ataku. Należą do nich próby obejścia procedur bezpieczeństwa, zapytania o szczegóły operacji lotniczych i protokołów bezpieczeństwa bez uzasadnionych podstaw biznesowych, a także chęć samodzielnego zajmowania się określonymi ładunkami bez pomocy personelu.

W dokumencie wspomniano także o niewyjaśnionej utracie radiostacji, przepustek lub mundurów. Amerykańskie Stowarzyszenie Samochodowe szacuje, że od 24 do 30 listopada z lotów krajowych w USA skorzysta około 6 mln pasażerów.

We wrześniu pilot lotu flydubai został zatrzymany po tym, jak zaatakował w kokpicie drugiego pilota siekierą. Według materiału była to próba doprowadzenia do katastrofy samolotu.

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