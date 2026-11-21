美国安全部门警告全美航空公司、航空货运企业和机场，防范“基地组织”及其支持者呼吁效仿9月迪拜飞往特拉维夫的flydubai航班劫机未遂事件发动袭击。据《耶路撒冷邮报》援引CNN报道。

联邦调查局、美国国土安全部和运输安全管理局于周四发出了联合警告。该警告在感恩节周之前发布，感恩节周是美国航空业一年中最繁忙的时期。

未发现具体威胁

据CNN报道，文件指出，与“基地组织”有关联的组织和该团体的支持者传播了数条赞扬劫机未遂事件的信息。这些信息的作者呼吁对他们认为属于美国、以色列和犹太人的利益发动类似袭击。

一名执法部门消息人士告诉该电视台，目前未获悉任何具体且可信的威胁。该消息人士表示，安全部门会定期向私营部门传递美国情报机构认为令人担忧的信息。

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文件还指出，受到外国恐怖组织影响的人员通常不会直接因这类呼吁而实施暴力行为。但与此同时，他们可能在几乎没有预警的情况下迅速动员起来。

可能准备袭击的迹象

面向行业工作人员的警告列出了可能表明正在准备袭击的迹象。其中包括试图规避安全程序、在没有合法商业理由的情况下询问飞行运营和安全协议的细节，以及希望在没有工作人员协助的情况下自行处理特定货物。

文件还提到无线电设备、通行证或制服不明原因丢失。美国汽车协会估计，11月24日至30日期间，约有600万名乘客将乘坐美国国内航班。

9月，一架flydubai航班的飞行员在驾驶舱内用斧头袭击副驾驶后被拘留。报道称，这是一次试图导致飞机坠毁的行为。

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