Американские службы безопасности предупредили авиакомпании, компании по авиаперевозке грузов и аэропорты по всей территории США о призывах «Аль-Каиды» и ее сторонников совершать нападения, подражая попытке захвата рейса flydubai из Дубая в Тель-Авив в сентябре. Об этом Jerusalem Post сообщает со ссылкой на CNN.

Совместное предупреждение в четверг направили Федеральное бюро расследований, Министерство внутренней безопасности США и Управление транспортной безопасности. Его распространили накануне недели Дня благодарения, которая является наиболее загруженным периодом года для американской авиации.

Конкретных угроз не зафиксировали

По данным CNN, в документе указано, что связанные с «Аль-Каидой» структуры и сторонники группировки распространили несколько сообщений с восхвалением попытки захвата самолета. Авторы сообщений призывали к подобным атакам против того, что они считают американскими, израильскими и еврейскими интересами.

Источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу, что конкретные и достоверные угрозы в настоящее время неизвестны. По его словам, органы безопасности регулярно передают частному сектору информацию, которую американская разведка считает вызывающей обеспокоенность.

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В документе также указано, что люди, находящиеся под влиянием иностранных террористических организаций, как правило, не совершали насильственных действий непосредственно в ответ на подобные призывы. В то же время они могли быстро мобилизоваться практически без предупреждения.

Признаки возможной подготовки атаки

В предупреждении для работников отрасли приведены индикаторы, которые могут свидетельствовать о подготовке нападения. Среди них — попытки обойти процедуры безопасности, запросы деталей летных операций и протоколов безопасности без законных деловых оснований, а также желание самостоятельно работать с определенными грузами без помощи персонала.

В документе также упомянута необъяснимая потеря радиостанций, пропусков или униформы. Американская автомобильная ассоциация оценивает, что с 24 по 30 ноября внутренними рейсами в США воспользуются около 6 млн пассажиров.

В сентябре пилота рейса flydubai задержали после того, как он в кабине атаковал второго пилота топором. Согласно материалу, это была попытка вызвать катастрофу самолета.

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