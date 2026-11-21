Film dokumentalny Heal, poświęcony diagnozie raka u Kate, księżnej Walii, oraz życiu z ciężką chorobą, zostanie pokazany w BBC w Wielkiej Brytanii 29 listopada 2026 roku. Jak informuje Variety, międzynarodowe premiery filmu odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Australii i Kanadzie.

Daty międzynarodowych emisji

W Stanach Zjednoczonych film zostanie wydany 30 listopada za pośrednictwem NBCUniversal: zostanie pokazany w NBC o 20:00 czasu wschodniego i pacyficznego, a w Bravo o 23:30. Następnego dnia film będzie dostępny na Peacock. Australijski Channel 9 wyemituje Heal 1 grudnia, a kanadyjski CTV — 7 grudnia.

O czym jest film dokumentalny

W filmie Kate bierze udział w National Three Peaks Challenge — próbuje w ciągu 24 godzin wejść na najwyższe góry Szkocji, Anglii i Walii. Wydarzenie organizowane jest na rzecz organizacji charytatywnej The Royal Marsden Cancer Charity.

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Podczas wyzwania księżna dzieli się własnym doświadczeniem i rozmawia z ludźmi, którzy również zmagają się z problemami zdrowotnymi. Film opowiada o diagnozie, powrocie do zdrowia i życiu po raku, a także o ludziach, miejscach i doświadczeniach, które mogą sprzyjać zdrowieniu. Wszystkie środki uzyskane z dystrybucji filmu przekazano The Royal Marsden Cancer Charity. Reżyserem Heal został Benji Jackson, a producentem była firma Detail Films.

Kate poinformowała o diagnozie na początku 2024 roku, a w styczniu 2025 roku oświadczyła, że po cyklu chemioterapii jest w remisji.

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