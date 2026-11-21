Документальний фільм Heal, присвячений діагнозу раку в принцеси Уельської Кейт і життю в умовах тяжкої хвороби, покажуть на BBC у Великій Британії 29 листопада 2026 року. Як повідомляє Variety, міжнародні прем’єри стрічки відбудуться у США, Австралії та Канаді.

Дати міжнародних показів

У США фільм вийде 30 листопада через NBCUniversal: його покажуть на NBC о 20:00 за східним і тихоокеанським часом, а на Bravo — о 23:30. Наступного дня стрічка стане доступною на Peacock. Австралійський Channel 9 транслюватиме Heal 1 грудня, а канадський CTV — 7 грудня.

Про що документальна стрічка

У фільмі Кейт бере участь у National Three Peaks Challenge — намагається за 24 години піднятися на найвищі гори Шотландії, Англії та Уельсу. Захід проводять на підтримку благодійної організації The Royal Marsden Cancer Charity.

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Під час випробування принцеса ділиться власним досвідом і спілкується з людьми, які також проходять через проблеми зі здоров’ям. Стрічка розповідає про встановлення діагнозу, відновлення та життя після раку, а також про людей, місця й досвід, що можуть сприяти одужанню. Усі кошти, отримані від дистрибуції фільму, спрямували The Royal Marsden Cancer Charity. Режисером Heal став Бенджі Джексон, продюсером виступила Detail Films.

Кейт повідомила про діагноз на початку 2024 року, а в січні 2025 року заявила, що перебуває в ремісії після курсу хіміотерапії.

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