纪录片《Heal》聚焦威尔士王妃凯特被诊断患癌以及在重病中生活的经历，将于2026年11月29日在英国BBC播出。正如Variety报道的那样，该片将在美国、澳大利亚和加拿大进行国际首映。

国际播出日期

该片将于11月30日通过NBCUniversal在美国推出：NBC将于东部时间和太平洋时间晚上8点播出，Bravo将于晚上11点30分播出。次日，影片将在Peacock上线。澳大利亚Channel 9将于12月1日播出《Heal》，加拿大CTV则将于12月7日播出。

这部纪录片讲述什么

在影片中，凯特参加了National Three Peaks Challenge，尝试在24小时内攀登苏格兰、英格兰和威尔士最高的山峰。该活动旨在支持慈善机构The Royal Marsden Cancer Charity。

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在挑战期间，王妃分享了自己的经历，并与同样面临健康问题的人交流。影片讲述了诊断、康复和癌症后的生活，以及可能有助于康复的人、地点和经历。影片发行所得的全部款项均捐给了The Royal Marsden Cancer Charity。《Heal》由本吉·杰克逊执导，Detail Films制作。

凯特于2024年初公布了自己的诊断结果，并于2025年1月表示，在接受一个疗程的化疗后，她已处于缓解期。

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