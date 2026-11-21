Документальный фильм Heal, посвященный диагнозу рака у Кейт, принцессы Уэльской, и жизни с тяжелой болезнью, покажут на BBC в Великобритании 29 ноября 2026 года. Как сообщает Variety, международные премьеры картины состоятся в США, Австралии и Канаде.

Даты международных показов

В США фильм выйдет 30 ноября через NBCUniversal: его покажут на NBC в 20:00 по восточному и тихоокеанскому времени, а на Bravo — в 23:30. На следующий день картина станет доступна на Peacock. Австралийский Channel 9 покажет Heal 1 декабря, а канадский CTV — 7 декабря.

О чем документальная картина

В фильме Кейт участвует в National Three Peaks Challenge — пытается за 24 часа подняться на самые высокие горы Шотландии, Англии и Уэльса. Мероприятие проводится в поддержку благотворительной организации The Royal Marsden Cancer Charity.

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Во время испытания принцесса делится собственным опытом и общается с людьми, которые также сталкиваются с проблемами со здоровьем. Картина рассказывает о постановке диагноза, восстановлении и жизни после рака, а также о людях, местах и опыте, которые могут способствовать выздоровлению. Все средства, полученные от дистрибуции фильма, направили The Royal Marsden Cancer Charity. Режиссером Heal стал Бенджи Джексон, продюсером выступила Detail Films.

Кейт сообщила о диагнозе в начале 2024 года, а в январе 2025 года заявила, что находится в ремиссии после курса химиотерапии.

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