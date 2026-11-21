В части практик семейных врачей в Германии сообщают о нехватке вакцин против гриппа, из-за чего пациентам приходится переносить прививки. По данным Немецкой ассоциации семейных врачей, наибольшие трудности возникают с препаратами для людей старше 60 лет, сообщает Tagesschau.

Задержки с поставками

Председатель Немецкой ассоциации семейных врачей Никола Булингер-Гёпфарт заявила, что вакцины местами доставляли слишком поздно или не в заказанном объеме. По ее словам, практики, у которых нет препаратов, вынуждены обзванивать множество аптек в поисках вакцины. Из-за этого даты прививок переносятся.

В Институте Пауля Эрлиха подтвердили, что в этом году проверку и выпуск партий вакцины начали позднее. В то же время представитель учреждения заявил, что не видит общенационального дефицита поставок.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Проблема с заказами

Представитель Федерального объединения немецких фармацевтических ассоциаций подчеркнул, что в целом обеспечение вакциной против гриппа гарантировано, хотя в отдельных местах препарат может временно закончиться.

Булингер-Гёпфарт связывает трудности с системой заказов: врачебные практики должны заказывать вакцины примерно за девять месяцев до сезона, когда реальный спрос еще трудно спрогнозировать. Если заказать слишком мало, получить дополнительные поставки сложно, а если слишком много — практики рискуют остаться с неиспользованными препаратами и расходами. В прошлом году вакцина от гриппа также отсутствовала в некоторых практиках уже в середине декабря из-за высокого спроса на фоне ранней волны гриппа.

Читай нас в