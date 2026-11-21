W części gabinetów lekarzy rodzinnych w Niemczech zgłaszany jest brak szczepionek przeciw grypie, przez co pacjenci muszą przekładać szczepienia. Według Niemieckiego Stowarzyszenia Lekarzy Rodzinnych największe trudności dotyczą preparatów dla osób powyżej 60. roku życia, informuje Tagesschau.

Opóźnienia w dostawach

Przewodnicząca Niemieckiego Stowarzyszenia Lekarzy Rodzinnych Nicola Buhlinger-Göpfarth oświadczyła, że szczepionki były miejscami dostarczane zbyt późno lub nie w zamówionej ilości. Jak powiedziała, gabinety, które nie mają preparatów, są zmuszone dzwonić do wielu aptek w poszukiwaniu szczepionki. Z tego powodu terminy szczepień są przekładane.

Instytut Paula Ehrlicha potwierdził, że w tym roku kontrolę i dopuszczanie partii szczepionek rozpoczęto później. Jednocześnie przedstawiciel instytucji oświadczył, że nie dostrzega ogólnokrajowego niedoboru dostaw.

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Problem z zamówieniami

Przedstawiciel Federalnego Związku Niemieckich Stowarzyszeń Farmaceutycznych podkreślił, że ogólnie dostępność szczepionek przeciw grypie jest zagwarantowana, choć w pojedynczych miejscach preparat może tymczasowo się skończyć.

Buhlinger-Göpfarth wiąże trudności z systemem zamówień: gabinety lekarskie muszą zamawiać szczepionki około dziewięć miesięcy przed sezonem, gdy rzeczywisty popyt jest jeszcze trudny do przewidzenia. Jeśli zamówią zbyt mało, trudno jest uzyskać dodatkowe dostawy, a jeśli zbyt dużo — gabinety ryzykują, że zostaną z niewykorzystanymi preparatami i kosztami. W ubiegłym roku szczepionki przeciw grypie również nie było w niektórych gabinetach już w połowie grudnia z powodu wysokiego popytu na tle wczesnej fali grypy.

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