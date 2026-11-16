Samsung SDI заключила соглашение на поставку 16 ГВт·ч литий-железо-фосфатных батарей для систем накопления энергии американской компании Jupiter Power, базирующейся в штате Техас. Как сообщает Korea Herald, батареи предназначены для проектов Jupiter Power в Северной Америке.

Поставки будут продолжаться три года и должны начаться в 2029 году. Стоимость контракта стороны не раскрыли, однако она оценивается в миллиарды долларов.

Общий объем соглашений

Вместе с предыдущими договоренностями между Samsung SDI и Jupiter Power совокупный объем поставок составит около 27 ГВт·ч. По данным издания, этого объема хватило бы для обеспечения электроэнергией миллионов американских домохозяйств в периоды пикового спроса.

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Ячейки LFP-батарей будут производиться на предприятии StarPlus Energy в Индиане — совместном предприятии Samsung SDI и автопроизводителя Stellantis. На заводе переоборудовали несколько производственных линий для выпуска батарей для систем накопления энергии, в том числе призматических LFP-ячеек.

Производство в Индиане

Samsung SDI заявила, что крупный заказ был получен вскоре после запуска массового производства LFP-батарей на StarPlus Energy. Компания также назвала себя единственным некитайским производителем призматических батарей для систем накопления энергии в Северной Америке и отметила, что сотрудничает с Posco Future M и L&F для формирования цепочки поставок материалов, отвечающей требованиям США.

Компания расширяет ассортимент, который ранее преимущественно состоял из высоконикелевых батарей, призматическими LFP-ячейками в металлическом корпусе. Samsung SDI также предлагает систему Samsung Battery Box 2.0 на базе LFP-батарей с технологией предотвращения распространения теплового разгона.

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