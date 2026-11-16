三星SDI已与总部位于得克萨斯州的美国公司Jupiter Power签署协议，将为其供应16吉瓦时用于储能系统的磷酸铁锂电池。正如《韩国先驱报》报道，这些电池将用于Jupiter Power在北美的项目。

交付将持续三年，预计于2029年开始。双方未披露合同金额，但其价值估计达数十亿美元。

协议总规模

加上三星SDI与Jupiter Power此前达成的协议，累计供应量将达到约27吉瓦时。该报称，这一规模足以在用电需求高峰期为数百万美国家庭供电。

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LFP电池电芯将在印第安纳州的StarPlus Energy工厂生产，该工厂是三星SDI与汽车制造商Stellantis的合资企业。该厂已改造数条生产线，用于生产储能系统电池，其中包括棱柱形LFP电芯。

印第安纳州生产

三星SDI表示，这笔大额订单是在StarPlus Energy启动LFP电池量产后不久获得的。该公司还称，自己是北美唯一一家生产储能系统棱柱形电池的非中国制造商，并表示正与Posco Future M和L&F合作，以建立符合美国要求的材料供应链。

该公司正以金属外壳棱柱形LFP电芯扩展其产品阵容，此前其产品主要由高镍电池构成。三星SDI还提供基于LFP电池的Samsung Battery Box 2.0系统，该系统配备防止热失控蔓延的技术。

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