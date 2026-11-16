Samsung SDI zawarła umowę na dostawę 16 GWh baterii litowo-żelazowo-fosforanowych do systemów magazynowania energii dla amerykańskiej firmy Jupiter Power z siedzibą w Teksasie. Jak informuje Korea Herald, baterie są przeznaczone do projektów Jupiter Power w Ameryce Północnej.

Dostawy będą trwały trzy lata i mają rozpocząć się w 2029 roku. Strony nie ujawniły wartości kontraktu, jednak jest ona szacowana na miliardy dolarów.

Łączny wolumen umów

Wraz z wcześniejszymi porozumieniami między Samsung SDI a Jupiter Power łączny wolumen dostaw wyniesie około 27 GWh. Według publikacji ilość ta wystarczyłaby do zapewnienia energii elektrycznej milionom amerykańskich gospodarstw domowych w okresach szczytowego zapotrzebowania.

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Ogniwa baterii LFP będą produkowane w zakładzie StarPlus Energy w Indianie — wspólnym przedsięwzięciu Samsung SDI i producenta samochodów Stellantis. W fabryce przebudowano kilka linii produkcyjnych na potrzeby wytwarzania baterii do systemów magazynowania energii, w tym pryzmatycznych ogniw LFP.

Produkcja w Indianie

Samsung SDI oświadczyła, że duże zamówienie pozyskano wkrótce po rozpoczęciu masowej produkcji baterii LFP w StarPlus Energy. Firma nazwała się również jedynym niechińskim producentem pryzmatycznych baterii do systemów magazynowania energii w Ameryce Północnej i zaznaczyła, że współpracuje z Posco Future M oraz L&F nad stworzeniem łańcucha dostaw materiałów spełniającego wymogi USA.

Firma rozszerza swoją ofertę, która wcześniej składała się głównie z baterii wysokoniklowych, o pryzmatyczne ogniwa LFP w metalowej obudowie. Samsung SDI oferuje również system Samsung Battery Box 2.0 oparty na bateriach LFP, wyposażony w technologię zapobiegania rozprzestrzenianiu się ucieczki termicznej.

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