Jerusalem Post poinformował, że prezes firmy Cybore Ori Segal oświadczył, iż podczas cyberataku wykorzystano wewnętrzne narzędzie sztucznej inteligencji giełdy kryptowalut Binance. Według giełdy w wyniku ataku skradziono kryptowaluty o wartości około 6,3 mld dolarów.

Według Segala 20 października napastnik wykorzystał jedno z wewnętrznych narzędzi AI Binance, aby uzyskać dostęp do komputerów kolejnych dwóch inżynierów. Nazwał to nowym aspektem ataku, ponieważ eksperci ds. cyberbezpieczeństwa częściej omawiają możliwości wykorzystania AI przez hakerów niż ryzyko związane z narzędziami sztucznej inteligencji używanymi przez firmy.

Wieloetapowy atak

Jerusalem Post nazywa napastników północnokoreańskimi hakerami. Jak Binance poinformowało w swoim początkowym raporcie z 3 listopada, atak rozpoczął się już w czerwcu i składał się z kilku etapów. Napastnicy wykorzystali fałszywą rozmowę kwalifikacyjną oraz oprogramowanie ukryte w ogłoszeniu, aby skompromitować komputery dwóch inżynierów zajmujących się tworzeniem oprogramowania.

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Następnie wykorzystali komputer trzeciego pracownika do wypłaty kryptowaluty. Segal zaznaczył, że inne elementy ataku nie wymagały użycia modeli językowych: chodziło o zainfekowany menedżer pakietów, fałszywego rekrutera, złośliwy plik, ponowne wykorzystanie danych uwierzytelniających oraz zbyt szerokie uprawnienia do wdrażania.

Ryzyko fałszywych rozmów kwalifikacyjnych

Zdaniem prezesa Cybore fałszywą rozmowę kwalifikacyjną trudno wykryć na podstawie oczywistych oznak, ponieważ kandydatom podczas selekcji technicznej często proponuje się stworzenie programu lokalnie i podłączenie zewnętrznych bibliotek. Doradził, aby nie uruchamiać niezweryfikowanego kodu stron trzecich na komputerze służbowym ani urządzeniu z prywatnymi projektami, lecz używać do tego oddzielnej tymczasowej maszyny wirtualnej.

Segal zwrócił również uwagę, że pracownik może zwlekać ze zgłoszeniem incydentu, jeśli oznaczałoby to przyznanie się do szukania innej pracy na urządzeniu służbowym. Wezwał firmy do zagwarantowania z wyprzedzeniem, że pracownicy nie będą karani za zgłaszanie takich przypadków.

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