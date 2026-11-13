Експерт заявив про використання внутрішнього ШІ Binance під час злому — Jerusalem Post

Jerusalem Post повідомило, що керівник компанії Cybore Орі Сегал заявив про використання внутрішнього інструменту штучного інтелекту криптобіржі Binance під час кібератаки. За даними біржі, внаслідок атаки було викрадено криптовалюту на суму близько 6,3 млрд доларів.

За словами Сегала, 20 жовтня зловмисник застосував один із внутрішніх ШІ-інструментів Binance, щоб отримати доступ до комп’ютерів ще двох інженерів. Він назвав це новим аспектом атаки, оскільки експерти з кібербезпеки частіше обговорюють можливості застосування ШІ хакерами, а не ризики від інструментів штучного інтелекту, якими користуються компанії.

Багатоетапна атака

Jerusalem Post називає нападників північнокорейськими хакерами. Як повідомила Binance у початковому звіті 3 листопада, атака почалася ще в червні та складалася з кількох етапів. Зловмисники використали фальшиву співбесіду та програмне забезпечення, приховане в оголошенні, щоб скомпрометувати комп’ютери двох інженерів із розробки програмного забезпечення.

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Згодом вони скористалися комп’ютером третього працівника для виведення криптовалюти. Сегал зазначив, що інші елементи атаки не потребували застосування мовних моделей: ішлося про заражений менеджер пакетів, фальшивого рекрутера, шкідливий файл, повторне використання облікових даних і надто широкі дозволи на розгортання.

Ризики фальшивих співбесід

На думку керівника Cybore, фальшиву співбесіду складно виявити за очевидними ознаками, адже кандидатам під час технічного відбору нерідко пропонують створити програму локально та підключити зовнішні бібліотеки. Він порадив не запускати неперевірений сторонній код на робочому комп’ютері або пристрої з особистими проєктами, а використовувати для цього окрему тимчасову віртуальну машину.

Сегал також звернув увагу, що працівник може зволікати з повідомленням про інцидент, якщо це означатиме визнати пошук іншої роботи на службовому пристрої. Він закликав компанії заздалегідь гарантувати, що співробітників не каратимуть за повідомлення про такі випадки.

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