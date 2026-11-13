《耶路撒冷邮报》报道，Cybore公司负责人奥里·塞加尔表示，在一次网络攻击中，攻击者使用了加密货币交易所Binance的一款内部人工智能工具。该交易所称，此次攻击导致价值约63亿美元的加密货币被盗。

塞加尔表示，10月20日，攻击者利用Binance的一款内部AI工具，获得了另外两名工程师电脑的访问权限。他称，这是此次攻击的一个新方面，因为网络安全专家更常讨论黑客使用AI的可能性，而非公司所使用人工智能工具带来的风险。

多阶段攻击

《耶路撒冷邮报》称攻击者为朝鲜黑客。Binance在11月3日发布的初步报告中表示，攻击早在6月就已开始，并由多个阶段组成。攻击者利用虚假面试和隐藏在招聘广告中的软件，入侵了两名软件开发工程师的电脑。

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随后，他们利用第三名员工的电脑转出加密货币。塞加尔指出，攻击的其他环节不需要使用语言模型：包括受感染的软件包管理器、虚假招聘人员、恶意文件、重复使用凭证以及过于宽泛的部署权限。

虚假面试的风险

Cybore负责人认为，虚假面试很难通过明显迹象发现，因为在技术筛选期间，候选人经常被要求在本地创建程序并连接外部库。他建议，不要在工作电脑或存有个人项目的设备上运行未经验证的第三方代码，而应为此使用单独的临时虚拟机。

塞加尔还指出，如果报告事件意味着承认曾在工作设备上寻找其他工作，员工可能会拖延报告。他呼吁公司提前保证，不会因员工报告此类事件而惩罚他们。

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