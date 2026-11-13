Jerusalem Post сообщила, что руководитель компании Cybore Ори Сегал заявил об использовании внутреннего инструмента искусственного интеллекта криптобиржи Binance во время кибератаки. По данным биржи, в результате атаки была похищена криптовалюта на сумму около 6,3 млрд долларов.

По словам Сегала, 20 октября злоумышленник применил один из внутренних ИИ-инструментов Binance, чтобы получить доступ к компьютерам еще двух инженеров. Он назвал это новым аспектом атаки, поскольку эксперты по кибербезопасности чаще обсуждают возможности применения ИИ хакерами, а не риски, связанные с инструментами искусственного интеллекта, которыми пользуются компании.

Многоэтапная атака

Jerusalem Post называет нападавших северокорейскими хакерами. Как сообщила Binance в первоначальном отчете от 3 ноября, атака началась еще в июне и состояла из нескольких этапов. Злоумышленники использовали фальшивое собеседование и программное обеспечение, скрытое в объявлении, чтобы скомпрометировать компьютеры двух инженеров по разработке программного обеспечения.

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Позднее они воспользовались компьютером третьего сотрудника для вывода криптовалюты. Сегал отметил, что другие элементы атаки не требовали применения языковых моделей: речь шла об зараженном менеджере пакетов, фальшивом рекрутере, вредоносном файле, повторном использовании учетных данных и чрезмерно широких разрешениях на развертывание.

Риски фальшивых собеседований

По мнению руководителя Cybore, фальшивое собеседование сложно выявить по очевидным признакам, поскольку кандидатам во время технического отбора нередко предлагают создать программу локально и подключить внешние библиотеки. Он посоветовал не запускать непроверенный сторонний код на рабочем компьютере или устройстве с личными проектами, а использовать для этого отдельную временную виртуальную машину.

Сегал также обратил внимание, что сотрудник может медлить с сообщением об инциденте, если это будет означать признание в поиске другой работы на служебном устройстве. Он призвал компании заранее гарантировать, что сотрудников не будут наказывать за сообщения о таких случаях.

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