Прокуратура Эстонии сообщила о новом инциденте, направленном против эстонской компании оборонной промышленности. По данным ERR News, он произошел в ночь на пятницу.

Обстоятельства инцидента

Правоохранительные органы планировали обнародовать детали происшествия в 15:00. Обзор ситуации должны представить генеральный прокурор Астрид Аси и генеральный директор Службы внутренней безопасности Эстонии KAPO Марго Палласон.

Дежурный представитель прокуратуры сообщил ERR News, что обстоятельства инцидента еще выясняются. Название компании, против которой он был направлен, в сообщении не раскрыли.

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Пожар в офисе Milrem

В сентябре сообщалось о пожаре в офисе оборонного подрядчика Milrem в таллиннском районе Ласнамяэ. Его считали вероятным поджогом, который, по предварительным предположениям, могли совершить по заказу российских спецслужб государства-агрессора Российской Федерации.

ERR News также отмечает, что в последние месяцы мишенями становились и другие компании оборонной промышленности в Европе.

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