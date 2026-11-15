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Estońska prokuratura poinformowała o incydencie przeciwko firmie zbrojeniowej — ERR News

Fedir Krysztowski 15 listopada 2026 12:13
Estońska prokuratura poinformowała o incydencie przeciwko firmie zbrojeniowej — ERR News

Estońska prokuratura poinformowała o nowym incydencie wymierzonym w estońską firmę przemysłu obronnego. Według ERR News, doszło do niego w nocy z czwartku na piątek.

Okoliczności incydentu

Organy ścigania planowały ujawnić szczegóły zdarzenia o godz. 15:00. Przegląd sytuacji mają przedstawić prokurator generalna Astrid Asi oraz dyrektor generalny Estońskiej Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego KAPO Margo Palloson.

Dyżurny rzecznik prokuratury powiedział ERR News, że okoliczności incydentu są nadal wyjaśniane. W komunikacie nie ujawniono nazwy firmy, przeciwko której był on wymierzony.

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Pożar w biurze Milrem

We wrześniu informowano o pożarze w biurze wykonawcy obronnego Milrem w tallińskiej dzielnicy Lasnamäe. Uznawano go za możliwe podpalenie, którego według wstępnych przypuszczeń mogły dokonać na zlecenie rosyjskich służb specjalnych państwa-agresora, Federacji Rosyjskiej.

ERR News zaznacza również, że w ostatnich miesiącach celem ataków stawały się także inne firmy przemysłu obronnego w Europie.

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