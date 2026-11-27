Londyńska Giełda Metali (LME) wprowadziła nowe zasady mające złagodzić presję na rynku aluminium z natychmiastową dostawą. Dostępne zapasy metalu w magazynach zarejestrowanych przez giełdę zmniejszyły się o 51% od początku wojny w Iranie pod koniec lutego, podaje CNBC, powołując się na Reuters.

Niedobór doprowadził do gwałtownej backwardacji, czyli sytuacji, w której aluminium z natychmiastową dostawą kosztuje znacznie więcej niż kontrakty trzymiesięczne. W poniedziałek różnica między tymi cenami osiągnęła 405 dolarów za tonę metryczną, co było najwyższym poziomem od 1988 roku.

Zapasy są głównie rosyjskiego pochodzenia

Około 9% światowych dostaw aluminium pochodzi z Bliskiego Wschodu. Jednocześnie ponad 99% zapasów metalu w magazynach LME ma rosyjskie pochodzenie. Wielu zachodnich traderów nie chce handlować tym metalem, co dodatkowo ogranicza dostępną podaż.

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Niedobór aluminium do szybkiej dostawy może zwiększać koszty producentów samochodów, firm budowlanych i producentów puszek. Kontrakty o stałej cenie lub zabezpieczenie mogą przez pewien czas chronić kupujących, ale niekoniecznie pokrywają wzrost lokalnej premii za dostawę metalu.

Efekt nowych zasad

Nowe zasady giełdy faktycznie obniżają koszt odroczenia dostawy dla traderów, którzy pożyczają metal od posiadaczy dużych pozycji. Ma to zmniejszyć potrzebę przepłacania za aluminium z natychmiastową dostawą. Po pierwszej nocnej sesji na nowych warunkach różnica między ceną dostawy natychmiastowej a trzymiesięcznej zmniejszyła się z 331,50 do 89 dolarów za tonę.

Analitycy ING Ewa Manthey i Warren Patterson zwrócili również uwagę na doniesienia, że LME pracuje nad zwiększeniem ilości metalu, który może trafiać do jej systemu magazynowego. Chodzi w szczególności o zatwierdzenie dostaw od indonezyjskiego producenta oraz skrócenie okresu kwalifikacji dla nowych hut aluminium. Zdaniem strategów wzrost mocy produkcyjnych w Indonezji może ostatecznie złagodzić napięcia na rynku, choć zapasy na giełdzie nadal pozostają na historycznie niskim poziomie.

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