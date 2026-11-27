伦敦金属交易所（LME）推出了新规则，旨在缓解现货铝市场的压力。自2月底伊朗战争爆发以来，交易所注册仓库中的可用金属库存已减少51%，CNBC援引路透社报道。

短缺导致严重的现货升水，即立即交割的铝价格明显高于三个月期合约。周一，这两种价格之间的差额达到每公吨405美元，为1988年以来的最高水平。

库存主要来自俄罗斯

全球约9%的铝供应来自中东。与此同时，LME仓库中超过99%的金属库存来自俄罗斯。许多西方交易商不愿交易这种金属，这进一步限制了可用供应。

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可快速交割的铝短缺可能会增加汽车制造商、建筑公司和制罐商的成本。固定价格合约或套期保值可以在一段时间内保护买方，但不一定能覆盖当地金属交割溢价的上涨。

新规则的影响

交易所的新规则实际上降低了从持有大量头寸者处借入金属的交易商延迟交割的成本。这应会减少为立即交割的铝支付过高价格的必要性。在新条件下进行的首个隔夜交易时段后，立即交割与三个月交割价格之间的差额从每吨331.50美元收窄至89美元。

ING分析师埃娃·曼泰和沃伦·帕特森还关注到，有报道称LME正致力于扩大可进入其仓储系统的金属数量。其中尤其包括批准来自一家印尼生产商的交割，以及缩短新建铝厂的资格认定期限。两位策略师认为，印尼生产能力的增长最终可能缓解市场紧张状况，尽管交易所库存仍处于历史低位。

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