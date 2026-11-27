Лондонская биржа металлов (LME) ввела новые правила, призванные ослабить давление на рынок алюминия для немедленной поставки. Доступные запасы металла на зарегистрированных биржей складах сократились на 51% с начала войны в Иране в конце февраля, сообщает CNBC со ссылкой на Reuters.

Дефицит привел к резкой бэквордации — ситуации, при которой алюминий с немедленной поставкой стоит значительно дороже трехмесячных контрактов. В понедельник разница между этими ценами достигла 405 долларов за метрическую тонну, что стало самым высоким показателем с 1988 года.

Запасы преимущественно российского происхождения

Около 9% мировых поставок алюминия приходится на Ближний Восток. В то же время более 99% запасов металла на складах LME имеют российское происхождение. Многие западные трейдеры не хотят работать с этим металлом, что дополнительно ограничивает доступное предложение.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Нехватка алюминия для быстрой поставки может увеличивать расходы автопроизводителей, строительных компаний и производителей банок. Контракты с фиксированной ценой или хеджирование способны некоторое время защищать покупателей, однако не обязательно покрывают рост местной премии за доставку металла.

Эффект новых правил

Новые правила биржи фактически удешевляют отсрочку поставки для трейдеров, которые занимают металл у владельцев крупных позиций. Это должно уменьшить необходимость переплачивать за алюминий с немедленной поставкой. После первой ночной сессии в новых условиях разница между ценой немедленной и трехмесячной поставки сузилась с 331,50 до 89 долларов за тонну.

Аналитики ING Эва Мантей и Уоррен Паттерсон также обратили внимание на сообщения о том, что LME работает над расширением объема металла, который может поступать в ее складскую систему. Речь, в частности, идет об одобрении поставок от индонезийского производителя и сокращении срока квалификации для новых алюминиевых заводов. По мнению стратегов, рост производственных мощностей в Индонезии в конечном итоге может ослабить напряженность на рынке, хотя запасы на бирже все еще остаются исторически низкими.

Читай нас в