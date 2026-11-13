克拉克森称 Cybercab 在得州闯红灯——Motor1

主持人杰里米·克拉克森表示，在得克萨斯州乘坐特斯拉 Cybercab 无人驾驶出租车时，该车辆曾闯红灯、在不存在的障碍物前急刹车，并且在抵达目的地后没有立即停车。他在为《星期日泰晤士报》撰写的专栏中讲述了此事，Motor1 报道。

两次不顺利的乘车经历

据克拉克森称，他在得克萨斯州叫了两次特斯拉无人驾驶出租车。第一辆车停在上车地点拐角处，且没有驶动。这位主持人称，内置助手当时却提示车辆已经在行驶。特斯拉代表建议他取消订单并呼叫另一辆车。

第二次行程起初一切正常，但之后 Cybercab 据克拉克森称闯了红灯，并因据他所说道路上并不存在的障碍物开始急刹车。该主持人指出，他无法干预车辆驾驶，因为车内既没有方向盘，也没有踏板。

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车辆未在目的地停车

克拉克森还表示，这辆无人驾驶出租车在抵达后继续行驶。系统告知乘客，它正在寻找安全的停车地点，尽管在他看来，沿途有适合停车的地点。他还描述了一次情况：据他所说，车辆对一辆横穿其行驶路线的自主购物车反应困难。

Motor1 指出，特斯拉在奥斯汀的无人驾驶出租车车队此前因与防撞柱相撞而受到关注，监管机构也因车辆的行为启动了联邦安全调查。特斯拉的服务使用 Model Y 和 Cybercab；该公司还讨论过未来向私人客户销售双座 Cybercab 的可能性，但没有给出具体时间表。

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