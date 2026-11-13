LangChain以30亿美元估值融资3亿美元——TechCrunch

开发用于构建和管理人工智能代理软件的初创公司LangChain在C轮融资中筹集了3亿美元。该公司在本轮融资后的估值为30亿美元，TechCrunch报道称。

本轮参与者

本轮融资由投资公司CapitalG领投。新加坡基金GIC、DFJ Growth、IVP和Sapphire Ventures也参与了融资。约一年前，LangChain在由IVP领投的一轮融资中以12.5亿美元估值筹集了1.25亿美元。因此，该公司目前的估值较此前超过两倍。

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LangSmith平台

LangChain于2022年作为一个受欢迎的开源项目启动。它旨在完成早期大语言模型难以处理的任务，包括互联网搜索、API调用以及与数据库交互。

随后，该公司专注于通过其LangSmith平台管理人工智能代理。LangChain表示，该产品不会将用户绑定于特定模型、云基础设施或生态系统。该公司还称，LangSmith能够控制代理的行为。根据该公司数据，该平台拥有7000家客户，其中包括Harvey、Rippling、Clay、NVIDIA、Toyota和Salesforce。

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