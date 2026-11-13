LangChain привлек $300 млн при оценке $3 млрд — TechCrunch

Стартап LangChain, разрабатывающий программное обеспечение для создания и управления ИИ-агентами, привлек $300 млн в раунде финансирования Series C. Оценка компании по итогам раунда составила $3 млрд, сообщает TechCrunch.

Участники раунда

Раунд возглавила инвестиционная компания CapitalG. В финансировании также приняли участие сингапурский фонд GIC, DFJ Growth, IVP и Sapphire Ventures. Примерно годом ранее LangChain привлек $125 млн при оценке $1,25 млрд в раунде, который возглавляла IVP. Таким образом, текущая оценка компании более чем вдвое превышает предыдущую.

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Платформа LangSmith

LangChain начал работу в 2022 году как популярный проект с открытым исходным кодом. Он был предназначен для выполнения задач, с которыми ранние большие языковые модели справлялись с трудом, включая поиск в интернете, вызов API и взаимодействие с базами данных.

В дальнейшем компания сосредоточилась на управлении ИИ-агентами через свою платформу LangSmith. LangChain заявляет, что этот продукт не привязывает пользователей к определенной модели, облачной инфраструктуре или экосистеме. Компания также утверждает, что LangSmith позволяет контролировать поведение агентов. По ее данным, у платформы 7 тыс. клиентов, среди которых Harvey, Rippling, Clay, NVIDIA, Toyota и Salesforce.

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