LangChain pozyskał 300 mln dolarów przy wycenie 3 mld dolarów — TechCrunch

Startup LangChain, który tworzy oprogramowanie do budowy i zarządzania agentami AI, pozyskał 300 mln dolarów w rundzie finansowania Series C. Wycena spółki po rundzie wyniosła 3 mld dolarów, poinformował TechCrunch.

Uczestnicy rundy

Rundzie przewodziła firma inwestycyjna CapitalG. W finansowaniu uczestniczyły również singapurski fundusz GIC, DFJ Growth, IVP i Sapphire Ventures. Około rok wcześniej LangChain pozyskał 125 mln dolarów przy wycenie 1,25 mld dolarów w rundzie prowadzonej przez IVP. Tym samym obecna wycena spółki jest ponad dwukrotnie wyższa od poprzedniej.

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Platforma LangSmith

LangChain rozpoczął działalność w 2022 roku jako popularny projekt open source. Był przeznaczony do wykonywania zadań, z którymi wczesne duże modele językowe radziły sobie z trudnością, w tym wyszukiwania w internecie, wywoływania API i interakcji z bazami danych.

Następnie firma skupiła się na zarządzaniu agentami AI za pośrednictwem swojej platformy LangSmith. LangChain twierdzi, że produkt ten nie wiąże użytkowników z określonym modelem, infrastrukturą chmurową ani ekosystemem. Firma podaje również, że LangSmith umożliwia kontrolowanie zachowania agentów. Według jej danych platforma ma 7 tys. klientów, w tym Harvey, Rippling, Clay, NVIDIA, Toyota i Salesforce.

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