在美国，小唐纳德·特朗普在其风险投资公司1789 Capital对竞争对手Polymarket进行重大投资后，已不再担任预测市场平台Kalshi的战略顾问。据Ars Technica报道，双方因1789 Capital对这家竞争公司的投资而同意结束合作。

Kalshi表示，感谢小特朗普帮助在客户中推广该平台。公司发言人指出，早在8月、1789 Capital对Polymarket的投资被披露时，双方就开始讨论他的角色。Kalshi承认，在一个正在发展的行业中同时为两家竞争对手提供咨询，使双方的情况都变得复杂。

在两个平台中的利益

小特朗普是1789 Capital的合伙人，也是Polymarket的顾问。有关其公司向Polymarket投资3亿美元的消息于2026年8月传出；这笔投资补充了2025年8月进行的一笔较小投资。

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与此同时，他可能仍在Kalshi拥有财务利益。据《金融时报》报道，在2025年初被任命为战略顾问后，小特朗普获得了价值约30万美元的公司股份。Kalshi于2025年1月13日宣布了对他的任命——这比美国总统选举晚两个多月，距离唐纳德·特朗普第二次就职还有一周。

监管争议

Kalshi首席执行官塔雷克·曼苏尔此前表示，小特朗普的角色涉及营销和解释预测市场的运作机制，而非监管问题。美国总统政府通过美国商品期货交易委员会的做法支持此类市场的发展；该委员会还对试图更严格监管平台活动的州提起诉讼。

多个州的总检察长指控Kalshi组织非法赌博。该公司坚持认为，其下注属于仅受联邦监管的事件合约。参议员伊丽莎白·沃伦和杰夫·默克利在致白宫法律顾问的信中，对特朗普家族在Kalshi和Polymarket中的财务利益表示担忧。

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