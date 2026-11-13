В США Дональд Трамп — младший прекратил исполнять обязанности стратегического советника платформы рынков прогнозов Kalshi после значительных инвестиций его венчурной компании 1789 Capital в конкурента Polymarket. Как сообщает Ars Technica, стороны договорились прекратить сотрудничество из-за вложений 1789 Capital в конкурирующую компанию.

В Kalshi заявили, что благодарны Трампу-младшему за помощь в продвижении платформы среди клиентов. Представитель компании отметил, что обсуждение его роли началось ещё в августе, когда стало известно об инвестициях 1789 Capital в Polymarket. В Kalshi признали, что одновременное консультирование двух конкурентов в развивающемся секторе усложняло ситуацию для обеих сторон.

Интересы в двух платформах

Трамп-младший является партнёром 1789 Capital и советником Polymarket. Об инвестиции его фирмы в Polymarket на 300 млн долларов сообщалось в августе 2026 года; она дополнила меньшее вложение, сделанное в августе 2025 года.

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В то же время он может сохранять финансовый интерес в Kalshi. По данным Financial Times, после назначения стратегическим советником в начале 2025 года Трамп-младший получил долю в компании стоимостью примерно 300 тыс. долларов. Kalshi объявила о его назначении 13 января 2025 года — более чем через два месяца после президентских выборов в США и за неделю до второй инаугурации Дональда Трампа.

Регуляторные споры

Генеральный директор Kalshi Тарек Мансур ранее заявлял, что роль Трампа-младшего касалась маркетинга и объяснения механизма рынков прогнозов, а не регуляторных вопросов. Администрация президента США поддерживала развитие таких рынков через подход Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, которая также подавала иски против штатов, пытавшихся строже регулировать деятельность платформ.

Генеральные прокуроры ряда штатов обвиняют Kalshi в организации незаконных азартных игр. Компания настаивает, что её ставки являются контрактами на события, подлежащими исключительно федеральному регулированию. Сенаторы Элизабет Уоррен и Джефф Меркли в письме юрисконсульту Белого дома выразили обеспокоенность финансовыми интересами семьи Трампов в Kalshi и Polymarket.

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