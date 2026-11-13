W Stanach Zjednoczonych Donald Trump Jr. przestał pełnić obowiązki strategicznego doradcy platformy rynków prognostycznych Kalshi po znaczącej inwestycji jego firmy venture capital 1789 Capital w konkurencyjny Polymarket. Jak informuje Ars Technica, strony uzgodniły zakończenie współpracy z powodu inwestycji 1789 Capital w konkurencyjną spółkę.

Kalshi oświadczyło, że jest wdzięczne Trumpowi Jr. za pomoc w promowaniu platformy wśród klientów. Rzecznik spółki zaznaczył, że rozmowy o jego roli rozpoczęły się już w sierpniu, gdy stało się wiadomo o inwestycji 1789 Capital w Polymarket. Kalshi przyznało, że jednoczesne doradzanie dwóm konkurentom w rozwijającym się sektorze komplikowało sytuację dla obu stron.

Interesy w dwóch platformach

Trump Jr. jest partnerem 1789 Capital i doradcą Polymarket. O inwestycji jego firmy w Polymarket w wysokości 300 mln dolarów informowano w sierpniu 2026 roku; uzupełniła ona mniejszą inwestycję dokonaną w sierpniu 2025 roku.

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Jednocześnie może zachowywać interes finansowy w Kalshi. Według Financial Times, po powołaniu na strategicznego doradcę na początku 2025 roku Trump Jr. otrzymał udział w spółce o wartości około 300 tys. dolarów. Kalshi ogłosiło jego powołanie 13 stycznia 2025 roku — ponad dwa miesiące po wyborach prezydenckich w USA i tydzień przed drugą inauguracją Donalda Trumpa.

Spory regulacyjne

Dyrektor generalny Kalshi, Tarek Mansour, wcześniej oświadczył, że rola Trumpa Jr. dotyczyła marketingu i wyjaśniania mechanizmu rynków prognostycznych, a nie kwestii regulacyjnych. Administracja prezydenta USA wspierała rozwój takich rynków poprzez podejście amerykańskiej Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary, która również składała pozwy przeciw stanom próbującym ściślej regulować działalność platform.

Prokuratorzy generalni szeregu stanów oskarżają Kalshi o organizowanie nielegalnego hazardu. Spółka utrzymuje, że jej zakłady są kontraktami na zdarzenia, które podlegają wyłącznie regulacji federalnej. Senatorowie Elizabeth Warren i Jeff Merkley w liście do radcy prawnego Białego Domu wyrazili zaniepokojenie interesami finansowymi rodziny Trumpów w Kalshi i Polymarket.

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