据《滚石》报道，巴西歌手阿妮塔在美国拉斯维加斯举行的颁奖典礼上获得了职业生涯首座拉丁格莱美奖。她的专辑EQUILIBRIVM赢得最佳葡萄牙语当代流行专辑奖。演出期间，这位艺人表演了由《Choka Choka》《Desgraça》《Meia Noite》和《Ouro》组成的串烧。

阿妮塔将该奖项献给巴西，并强调拉丁美洲不仅包括西班牙语国家。她还指出，巴西是该地区的一部分。

Daddy Yankee获表彰

当晚的核心表演之一是Daddy Yankee的演出，他被授予“年度人物”称号。这位表演者演唱了《Ella Me Levantó》《Lo Que Pasó, Pasó》《Rompe》和《Gasolina》等歌曲。LL Cool J、French Montana、Diljit Dosanjh、Feid、Bizarrap和Bad Gyal与他一同登台。

珍妮·杰克逊向Daddy Yankee颁发了该奖项，这让在场人士感到意外。两位音乐人此前曾合作杰克逊于2018年发行的歌曲《Made For Now》。

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颁奖典礼的其他结果

20岁的阿根廷表演者Milo J当晚获得三座拉丁格莱美奖。在颁奖典礼上，他与音乐人古斯塔沃·桑塔奥拉利亚以及乌拉圭乐团Agárrate Catalina同台，演唱了《Solifican12》和《Gil》。

Bobby Pulido凭借Bobby Pulido & Friends: Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo)获得最佳特哈诺专辑奖。这是他的第三座拉丁格莱美奖。在最佳雷鬼顿表演类别中，Karol G和Feid的歌曲《Verano Rosa》获胜，但两位艺人均未出席颁奖。

《滚石》还指出，电视转播期间出现了技术性音响问题，尤其是在最佳当代热带专辑类别以及部分致辞期间。

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