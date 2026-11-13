Według Rolling Stone brazylijska piosenkarka Anitta zdobyła pierwszą w karierze nagrodę Latin Grammy podczas ceremonii w Las Vegas w USA. Jej album EQUILIBRIVM zwyciężył w kategorii najlepszego współczesnego popowego albumu w języku portugalskim. Podczas występu artystka wykonała składankę utworów „Choka Choka”, „Desgraça”, „Meia Noite” i „Ouro”.

Anitta zadedykowała nagrodę Brazylii i podkreśliła, że Ameryka Łacińska obejmuje nie tylko kraje hiszpańskojęzyczne. Zaznaczyła również, że Brazylia jest częścią tego regionu.

Wyróżnienie dla Daddy’ego Yankee

Jednym z głównych punktów wieczoru był występ Daddy’ego Yankee, który został uhonorowany tytułem „Człowieka Roku”. Wykonawca zaśpiewał między innymi „Ella Me Levantó”, „Lo Que Pasó, Pasó”, „Rompe” i „Gasolina”. Na scenie dołączyli do niego LL Cool J, French Montana, Diljit Dosanjh, Feid, Bizarrap i Bad Gyal.

Nagrodę Daddy’emu Yankee wręczyła Janet Jackson, co było niespodzianką dla obecnych. Muzycy wcześniej współpracowali przy utworze Jackson „Made For Now”, wydanym w 2018 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inne wyniki ceremonii

20-letni argentyński wykonawca Milo J zdobył tego wieczoru trzy nagrody Latin Grammy. Podczas ceremonii wystąpił z muzykiem Gustavo Santaolallą oraz urugwajskim zespołem Agárrate Catalina, prezentując utwory „Solifican12” i „Gil”.

Nagrodę za najlepszy album tejano otrzymał Bobby Pulido za Bobby Pulido & Friends: Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo). Jest to jego trzecia Latin Grammy. W kategorii najlepszego wykonania reggaeton zwyciężyła piosenka Karol G i Feida „Verano Rosa”, jednak oboje artyści nie byli obecni podczas wręczenia nagrody.

Rolling Stone zwrócił również uwagę na techniczne problemy z dźwiękiem podczas transmisji telewizyjnej, w szczególności w kategorii najlepszego współczesnego albumu tropikalnego oraz podczas niektórych przemówień.

Czytaj nas na