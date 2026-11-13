По данным Rolling Stone, бразильская певица Анитта получила первую в карьере премию Latin Grammy на церемонии в Лас-Вегасе, США. Ее альбом EQUILIBRIVM победил в категории лучшего современного поп-альбома на португальском языке. Во время выступления артистка исполнила попурри из композиций «Choka Choka», «Desgraça», «Meia Noite» и «Ouro».

Анитта посвятила награду Бразилии и подчеркнула, что Латинская Америка включает не только испаноязычные страны. Она также отметила, что Бразилия является частью региона.

Награда для Daddy Yankee

Одним из главных номеров вечера стало выступление Daddy Yankee, которого отметили как «Человека года». Исполнитель спел, в частности, «Ella Me Levantó», «Lo Que Pasó, Pasó», «Rompe» и «Gasolina». На сцене к нему присоединились LL Cool J, French Montana, Diljit Dosanjh, Feid, Bizarrap и Bad Gyal.

Награду Daddy Yankee вручила Джанет Джексон, что стало неожиданностью для присутствующих. Музыканты ранее сотрудничали над композицией Джексон «Made For Now», выпущенной в 2018 году.

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Другие результаты церемонии

20-летний аргентинский исполнитель Milo J получил в тот вечер три Latin Grammy. На церемонии он выступил вместе с музыкантом Густаво Сантаолальей и уругвайским ансамблем Agárrate Catalina, представив песни «Solifican12» и «Gil».

Награду за лучший техано-альбом получил Bobby Pulido за Bobby Pulido & Friends: Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo). Это его третья Latin Grammy. В категории лучшего реггетон-исполнения победила песня Karol G и Feid «Verano Rosa», однако оба артиста не присутствовали на вручении награды.

Rolling Stone также обратил внимание на технические проблемы со звуком во время телевизионной трансляции, в частности в категории лучшего современного тропического альбома и во время отдельных речей.

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