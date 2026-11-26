Prezydent USA Donald Trump i sekretarz generalny NATO Mark Rutte odbyli zamknięte dla prasy spotkanie w rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Omówili wojnę Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — przeciwko Ukrainie, konflikt w Iranie oraz zwiększenie wydatków obronnych w państwach Sojuszu, według Anadolu Agency.

Tematy rozmów

Biały Dom opublikował po rozmowach wspólne oświadczenie i poinformował, że strony omówiły kilka kluczowych kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego. Głównymi tematami, według oświadczenia, były wojna Rosji przeciwko Ukrainie i konflikt w Iranie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Trump i Rutte omówili również postępy osiągnięte na szczytach NATO w Hadze i Ankarze. W oświadczeniu podkreślono znaczenie unikania przez Rosję działań, które mogłyby celowo lub nieumyślnie rozszerzyć wojnę, a także konieczność jak najszybszego pokojowego uregulowania.

Wydatki obronne

Według Białego Domu prezydent USA i sekretarz generalny NATO omówili potrzebę dalszego zwiększania wydatków obronnych oraz inwestycji w bazę przemysłowo-obronną w USA i państwach członkowskich NATO.

Czytaj nas na