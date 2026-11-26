Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провели закрытую для прессы встречу в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида, США. Они обсудили войну Российской Федерации — государства-агрессора — против Украины, конфликт в Иране и увеличение оборонных расходов в странах Альянса, по данным Anadolu Agency.

Темы переговоров

Белый дом обнародовал совместное заявление после переговоров и сообщил, что стороны обсудили несколько ключевых вопросов международной безопасности. Основными темами, согласно заявлению, были война России против Украины и конфликт в Иране.

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Трамп и Рютте также рассмотрели прогресс, достигнутый на саммитах НАТО в Гааге и Анкаре. В заявлении подчеркнули важность того, чтобы Россия избегала действий, которые могли бы преднамеренно или непреднамеренно расширить войну, а также необходимость скорейшего мирного урегулирования.

Оборонные расходы

По данным Белого дома, президент США и генсек НАТО обсудили необходимость и далее увеличивать оборонные расходы и инвестиции в оборонно-промышленную базу в США и государствах-членах НАТО.

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